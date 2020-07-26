Ayasofya açılışına katılanlara hakaret eden Saadet Partisi üyesi serbest bırakıldı - Son Dakika

Ayasofya açılışına katılanlara hakaret eden Saadet Partisi üyesi serbest bırakıldı
Tokat'ta sosyal medya hesabından Ayasofya Camii Açılışına katılanlara hakarette bulunan Saadet Partisi üyesi çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Tokat'ta sosyal medya hesabından Ayasofya Camii Açılışına katılanlara hakarette bulunan Saadet Partisi üyesi çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Saadet Partisi'nin Tokat teşkilatına üye olduğu belirlenen E.S., Ayasofya'nın geçtiğimiz cuma günü yapılan açılış programına katılan ve hatıra fotoğraf çektiren 15 Temmuz şehitlerinden İbrahim Yıldız'ın eşi, 15 Temmuz gazisi Adviye Gül İsmailoğlu ve Gazeteci Yazar Hilal Kaplan hakkında sosyal medya hesabından hakaret içeren bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımın ardından hakkında suç duyurusunda bulunulan E.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S.'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 09:20
Kaynak: İHA
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