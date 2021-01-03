Aybaba: "Futbol her şeyiyle kötüye gitmeye başladı" - Son Dakika

Aybaba: "Futbol her şeyiyle kötüye gitmeye başladı"

03.01.2021 22:13

- Aybaba: "Futbol her şeyiyle kötüye gitmeye başladı" Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye'nin en iyi iki tane hakemin verdiği kararlara bakmak lazım. İzlediğim kadarıyla futbolda her şey kötüye gitmeye başladı.

- Aybaba: "Futbol her şeyiyle kötüye gitmeye başladı"

KAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında, " Türkiye'nin en iyi iki tane hakemin verdiği kararlara bakmak lazım. İzlediğim kadarıyla futbolda her şey kötüye gitmeye başladı. İnsanların seyir keyfi alacağı bir futbol artık bizden gittikçe uzaklaşıyor" dedi.

Aybaba düzenlenen basın toplantısında, "Rakibimiz lider olacağı bir maça çıkıyordu biliyorsunuz. Biz de oyunu bir yerde tutalım, hızlı çıkalım diye planladık. İlk yarı başarılı olduk, pozisyon vermedik ama yapmayı düşündüğümüz çıkışı yapamadık. İkinci yarı biraz daha oyuncularımın kendine güveni gelince birkaç tane çıkış yaptık. Ortada bir oyun, beraberliğe gidecekmiş gibi görünüyordu. Ama sonrasında bir penaltı kararı var. Türkiye'nin en iyi iki tane hakemin verdiği kararlara bakmak lazım. İzlediğim kadarıyla futbolda her şey kötüye gitmeye başladı. Biran önce toparlanmak lazım. İnsanların seyir keyfi alacağı bir futbol artık bizden gittikçe uzaklaşıyor. O nedenle futbolun ciddi sorunları var. Oyuncularım elimden geleni yapıyor, koşuyor, mücadele ediyorlar. Kadro eksikliği bizi çok etkiliyor. Futbolcularım gerçekten elinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Ama bu bizi bir yere getirir mi? Getirmez. Transfer yapmak, takviye yapmak lazım. Biran önce bulunduğu yerden çıkması için takviye, moral motivasyonuna hem de desteğe ihtiyaç var. Bunları bir arada yapıp bundan sonraki çalışmalarımızı yönlendirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Aybaba, istifa haberlerine ilişkin ise, "Benim haberim yok" şeklinde cevap verdi.

Aybaba: Futbol her şeyiyle kötüye gitmeye başladı
Aybaba: Futbol her şeyiyle kötüye gitmeye başladı
Aybaba: Futbol her şeyiyle kötüye gitmeye başladı
Aybaba: Futbol her şeyiyle kötüye gitmeye başladı

Kayserispor, oyunlar, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aybaba: 'Futbol her şeyiyle kötüye gitmeye başladı' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir 2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu Kayserispor maçında gerginlik! Milletvekilinin, Beşiktaşlı yöneticilerin locasını bastığı iddia edildi Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde gelen üyeliklerle kasayı doldurdu Üniversite öğrencisi, kendini barfiks demirine asarak canına kıydı Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti
Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber! Artık destek almadan yürüyebiliyor Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber! Artık destek almadan yürüyebiliyor         
22:51
Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca, tartıştığı eşini boğarak öldürdü Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca, tartıştığı eşini boğarak öldürdü         
22:24
İş insanı Asil Nadir, 79 yaşında 6. kez baba oldu İş insanı Asil Nadir, 79 yaşında 6. kez baba oldu         
21:57
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yeni aşka yelken açtı Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yeni aşka yelken açtı         
21:49
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı         
21:18
Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler         
20:26
Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu         
16:40
Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı         
16:08
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı         
11:38
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 23:24:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aybaba: "Futbol her şeyiyle kötüye gitmeye başladı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei