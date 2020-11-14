Ayda'yı hastaneye götüren sağlıkçılar, o anları anlattı - Son Dakika

İZMİR'in Seferhisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i hastaneye götüren Kütahya 112 Acil Servis ekipleri, o anları anlattı. Paramedik Erol Yıldız, "Biz sadece elinden tutup, ısıtarak ona destek olmaya çalıştık" derken ambulans şoförü İsmail Kiraz, " Ege Üniversitesi'ne kadar olan o yolda, inanın bizi melekler götürdü" diye konuştu.

İzmir'i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin'i hastaneye Kütahya'dan bölgeye desteğe gelen ambulans taşıdı. Bir mucizenin gerçekleştiği anlara tanıklık eden ve Ayda Gezgin'e ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, yaşadıkları duygu dolu anları, DHA'ya anlattı.

'BEN BUGÜN İSTİFA ETMELİYİM'Depremin ardından İzmir'e giden ilk ekiplerden biri olduklarını söyleyen Kütahya Merkez 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli Paramedik Erol Yıldız, "Bizim için çok gurur verici, mükemmel bir olaya şahitlik ettik. 91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda Gezgin'i hastaneye nakletmek bize nasip oldu. O gün çok yoğun çalışmış ve sabaha kadar hiç uyumamıştık. Sabah saatlerinde bize ilk gelen haber, bir canlıya ulaşıldığıydı. Sağ olsun orada bölge amiri bir JAK komutanı herkesi susturdu, alandan çıkardı ve dinleme yaptı. Arkasından müthiş bir kurtarma operasyonu başlatıldı. UMKE ekiplerimiz enkaz altında Ayda'ya gereken tıbbi yardımı verdiler ve yaklaşık 45 dakika sonra Ayda'yı çıkarttılar. Ayda'yı Kütahya ekibi olarak biz aldık. Ambulansımızda bize Çanakkale ekibimizden Dr. Ersin Bey eşlik etti. Yine Yalova Çınarcık 1 Nolu'dan ekibimiz vardı. Onlar da bize destek oldular. Ayda'nın damar yolu açıldı, sabitlemesi yapıldı, oksijen bağlandı, hayati bulguları kontrol edildi. Tüm kontroller yapıldıktan sonra Ayda'yı Ege Üniversitesi'ne naklettik" dedi.KÖFTE İSTEMESİ BİZİ GÜLÜMSETTİMeslek hayatında en onur duyduğu anları yaşadığını anlatan Yıldız, "Müthiş coşkuluydu. Meslek hayatımda en onur duyduğum, en gurur duyduğum anlardan bir tanesiydi. Hatta daha sonradan arayan arkadaşlarla konuştuğumuzda 'bir mesleği bırakmak istiyorsan zirvede bırakmalısın, ben bugün istifa etmeliyim' diye şakalaştığımız oldu. Müthiş, onur vericiydi. Çanakkale UMKE'den doktorumuz Ersin Bey, Ayda'nın bilincini kontrol etmek için onu konuşturmaya çalıştı. 'Karnın aç mı, 91 saat boyunca enkaz altında herhangi bir şey yiyip içemedin mi?' diye sordu. Ayda, köfte ayran deyince, gülüştük. Çok sevimli bir çocuk. Biz sadece elinden tutarak, ısıtarak ona destek olmaya çalıştık" diye konuştu.'BİZİ MELEKLER GÖTÜRDÜ'Kütahya 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli ambulans sürücüsü İsmail Kiraz da deprem haberinin ardından hemen bölgeye gittiklerini söyledi. İlk olarak hayatlarını kaybedenlerin cansız bedenlerini taşıdıklarını ifade eden Kiraz, "Bu çok kötü bir duygu. İnsan böyle şeylerle karşılaşmak istemiyor. Bir nefes gelsin istiyor. Rıza Bey Apartmanı'nın oradaydık, 91 saat sonra bize bir görev düştü. O en kutlu görevdi bence. 3 yaşındaki Ayda bebek. Sorduğunuzda da şu cümleyi kuruyor; '3,5 yaşındayım.' Çok sakin, çok durgun, yani hiçbir şey olmamış gibi masumluğuyla geldi. Güvenli bir şekilde aracımıza aldık. O arada direksiyona geçtim, Ege Üniversitesi'ne kadar o yol, inanın bizi 'melekler' götürdü gibi bir şey oldu. Bu duygu çok güzel. Acile yetiştirdik. Çocuğun durumu çok iyiydi" dedi.Bölgeye Kütahya'dan takviye olarak gönderilen ekibin arasında yer alan Kütahya 112 Acil Servis personeli Ahmet Akıncı da Ayda'nın Kütahya ekibi tarafından hastaneye yetiştirilmesinden duyduğu gururu dile getirdi.Acil Tıp Teknisyeni Serhat Batmaz ise 10 gün süren İzmir görevi boyunca sadece enkazdan çıkan yaralı ve hayatını kaybedenleri değil, koronavirüs testleri pozitif çıkan diğer vatandaşları da hastaneye yetiştirdiklerini ifade etti.



