Aydın'da evde eğitim gören öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde evde eğitim gören 3 öğrenciye karneleri verildi.

Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, beraberinde öğretmenlerle Dağyeni Mahallesi'nde evde eğitim gören kas hastası ilkokul 4. sınıf öğrencisi Mithat Uslu, Ortaklar Mahallesinde 6. sınıf öğrencisi felçli Irmak Acar ve aynı mahallede oturan 5. sınıf öğrencisi kas hastası Eray Taş'ı ziyaret etti. Çiftçi, sohbet ettiği öğrencilere karnelerini verdi, kitap hediye etti.

AA muhabirine açıklama yapan Çiftçi, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini, öğrencilerin mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Mithat Uslu'nun babası Vedat Uslu da oğlunun takdir aldığını, öğretmenlerinin gayretiyle oğlunun başarıya doğru gittiğini ifade etti.

Eray Taş'ın annesi Aysun Taş ise "Oğlum takdir aldı. Çok mutluyum. Evde verilen eğitimler sayesinde oğlum bu başarıyı elde etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.