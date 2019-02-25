Son Dakika Haberleri: Aydın'da "Kanayan Yaramız Doğu Türkistan" Konferansı

Aydın'da "Kanayan Yaramız Doğu Türkistan" Konferansı

30 dakika önce

Aydın'da Eğitim Bir-Sen tarafından Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü anlatmak üzere 'kanayan yaramız Doğu Türkistan" adlı konferans tertip edildi.

Aydın'da
Aydın'da Eğitim Bir-Sen tarafından Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü anlatmak üzere 'kanayan yaramız Doğu Türkistan" adlı konferans tertip edildi. 01 Mart Cuma Akşamı ADÜ Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan konferansa konuşmacı olarak Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, katılacak.

Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dünyadaki sözde pek çok insan hakkı savunucusu devletin sessiz kaldığını Türkiye Cumhuriyeti'nin tepki gösterdiğini ancak bunun da tek başına yeterli olmadığını belirten Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Fatih Taşpınar, 01 Mart Cuma akşamı düzenlenecek olan konferansa herkesi davet etti. Doğu Türkistan'ın 1949 yılında barış, eşitlik ve sosyal adalet sloganıyla işgal edenlerin 70 yıldır halka kan, gözyaşı döktürdüğünü belirten Başkan Fatih Taşpınar, "Çin komünist yönetiminin bu işkencesi son 2 yılda adeta dayanılmaz hale geldi. Tibet'i adeta işkence ile yöneten bölge valisi, zulmündeki başarılarından dolayı Doğu Türkistan'a vali olarak atandı. 2016 Ağustos ayından beri Doğu Türkistan halkına nefes almanın her şey yasak edildi. Bölgede seyahat özgürlüğü, din ve vicdan hürriyeti hiçbir şey kalmadı. Açık hapishaneye ve işkence alanına dönen Doğu Türkistan'da yaşanan dram sessiz kalmamalıyız. Yaşanan pek çok acı olayın dile getirileceği ve konuşmacı olarak Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk katılacağı konferansa başta geleceğe yön verecek olan gençlerimiz olmak üzere herkesi bekliyoruz" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:04 Kaynak: İHA

Eğitim Bir Sen, Aydın, Doğu Türkistan, Güncel
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