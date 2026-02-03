Aydın'da Otobüs Sürücüsüne Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Aydın'da Otobüs Sürücüsüne Ceza

Aydın\'da Otobüs Sürücüsüne Ceza
03.02.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da sivil denetim sırasında otobüs sürücüsüne cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri ihlali cezası.

Aydın'da sivil trafik denetiminde yolcu otobüsünde seyir halindeyken cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücüye idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Sivil Otobüs Denetimi' programı kapsamında şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 13 Kasım 2025 tarihinde Aydın-Nazilli/İzmir ile İzmir/Aydın-Nazilli seferlerini yapan yolcu otobüslerinde, yolculuk süresince sivil olarak görev yapan trafik ekipleri tarafından gerekli kontroller yapıldı. Yapılan denetimlerde, otobüs sürücüsünün seyir halindeyken cep telefonu kullandığı ve emniyet kemeri takmadığı tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 73/C maddesi kapsamında seyir halinde cep veya araç telefonu kullanmak, 78/1-A maddesi kapsamında ise emniyet kemeri kullanmamak ihlallerinden otobüs sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Otobüs Sürücüsüne Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü 20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
Trump’tan Epstein’ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım Trump'tan Epstein'ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım
Güney Afrika’da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti Güney Afrika'da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti

18:23
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
18:01
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle
Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 19:06:25. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Otobüs Sürücüsüne Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.