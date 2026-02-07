Aydın Demir Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aydın Demir Mezarı Başında Anıldı

Aydın Demir Mezarı Başında Anıldı
07.02.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başpehlivan Aydın Demir, vefatının 2. yıl dönümünde anma töreni ile yad edildi.

"Devlet sporcusu" ünvanlı başpehlivan Aydın Demir, mezarı başında anıldı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin ebedi sahiplerinden Aydın Demir için vefatının 2. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Karamürsel Yeni Mezarlık'ta gerçekleştirilen törende konuşan Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Demir'in güreş camiasının unutulmaz isimlerinden olduğunu söyledi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da Demir'in gelecek nesillere örnek sporcu olduğunu belirterek, geride kalanlara uzun ömürler diledi.

Törene, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Kamil Şirin, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanı Rafet Kurban, Aydın Demir'in eşi Nursel Demir ve vatandaşlar katıldı.

Diliskelesi Kültür Merkezi'nin temeli atıldı

Dilovası ilçesinde yapılacak Diliskelesi Kültür Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, merkezin bir ihtiyaç olduğunu belirterek, hayırlara vesile olmasını diledi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da merkezin tamamlanmasıyla kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacağını dile getirerek, her yaştan vatandaşın katılabileceği etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından merkezin temeli dualar eşliğinde atıldı.

Törene, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, merkezin yapılmasında destek veren firmanın yetkilileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.???????

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Aydın Demir, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın Demir Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Altın ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in işaret ettiği tarih Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
İnfial yaratan görüntü Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü İnfial yaratan görüntü! Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü

12:47
Gerçekler ortaya çıktı İşte Jhon Duran’ın Fener’den neden yollandığı
Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı
12:26
Galatasaray’da tepki çeken ayrılık Taraftar çıldırdı
Galatasaray'da tepki çeken ayrılık! Taraftar çıldırdı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 13:02:46. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın Demir Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.