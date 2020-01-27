Aydın Tarım Fuarı 342 bin ziyaretçi ve 180 milyonluk sıcak satışla tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aydın Tarım Fuarı 342 bin ziyaretçi ve 180 milyonluk sıcak satışla tamamlandı - Son Dakika Ekonomi

Aydın Tarım Fuarı 342 bin ziyaretçi ve 180 milyonluk sıcak satışla tamamlandı

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde düzenlenen 8. Uluslararası Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı 358 firma ve 342 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Aydın Tarım Fuarı 342 bin ziyaretçi ve 180 milyonluk sıcak satışla tamamlandı, System.String[]

Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde düzenlenen 8. Uluslararası Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı 358 firma ve 342 bin ziyaretçiyi ağırladı.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 8. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı hakkında değerlendirmede bulundu. Çondur; "8. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık fuarı için her yıl olduğunu gibi bu yıl da hedeflediğimiz başarıya ulaştık. 358 firmanın stant açtığı fuarda, firmalar ile çiftçilerimizi bir araya getirdik. Fuara İzmir, Denizli, Manisa, Muğla, Kütahya ve diğer illerden pek çok ziyaretçi katıldı. Fuarın Ege Bölgesi tarafından ilgi ile takip edilmesi bizlere gurur yaşatmaktadır" ifadelerini kullandı.


"İlimizde modern bir fuar alanı olması gerekmektedir"


Çondur, sözlerine şu şekilde devam etti; "İlimiz sahip olduğu zengin tarımsal potansiyeli göz önüne aldığımızda, düzenlenen Tarım, Gıda ve Hayvancılık fuarı ilimiz için ciddi önem taşımaktadır. Bu yıl fuarımızı organizasyonu yapan firmamızdan aldığımız bilgilere göre yaklaşık 342 bin ziyaretçi ve 180 milyon TL sıcak satışla bitirdik. İlimizin; bu potansiyeli göz önüne alındığında modern bir fuar alanına sahip olması gerekmektedir. Fuarı destekleyen Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, KOSGEB, Aydın Ticaret Odası, Aydın Sanayi Odası, Efeler Ziraat Odası, Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, S.S. 46 Nolu Aydın Pamuk Tarım Satış Kooperatifi, Aydın Makine Mühendisleri Odası, Aydın Ziraat Mühendisleri Odası ve fuarımıza sahip çıkan Aydınlılara Aydın Ticaret Borsası adına teşekkürlerimizi sunuyorum" - AYDIN

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:07 Kaynak: İHA
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