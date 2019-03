Aydoğan Arslan: "Örnek Bir Adapazarı Hayalimizi Birlikte Başaracağız"

İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, 31 Mart seçimlerinde vatandaşın kendilerine daha iyi hizmet verecek adayı seçeceğine inandığını belirterek, "İnsanların birbirlerine sevgi ve saygıyla yaklaştığı Adapazarı'nı tekrardan oluşturacağız. Örnek bir Adapazarı hayali ile çıktığımız yolda birlikteliğimiz başarıya ulaşacak" dedi.



İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, seçim çalışmaları kapsamında hemşehrileriyle buluşmaya devam etti. Eski DSİ müdürünün cenaze törenine katılan Arslan, Sakarya'da yayın yapan bir radyonun yayınına katılarak hemşehrilerine seslendi. 17 Ağustos 1999 Depremi'nden hemen sonra 4 yıl Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Arslan, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü personelini de ziyaret ederek iyi çalışmalar diledi.



Programının devamında Sakarya Faal Müzisyenler ve Müzik Sevenler Derneği'nin toplantısına da katılan Dr. Aydoğan Arslan, daha sonrasında kahvehanelerde vatandaşlarla buluştu. Adapazarı'nı örnek bir şehir yapabilmek için çıktıkları yolda başarıya ulaşacaklarının altını çizen Arslan, "Adapazarı, kocaman bir köy görüntüsünden öteye geçemedi. Gelişmiş kocaman bir köy olan Adapazarı'nda artık değişim vakti geldi. Adapazarı'nın örnek bir şehir haline gelmesi için elimizi taşın altına koyduk ve Allah izin verirse bu işi de hep birlikte başaracağımıza inanıyorum" dedi.



Gençlerimizin önünü açmamız lazım



İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, "Özellikle gençlerimiz ile alakalı da çok büyük sıkıntılar var. Gençlerimizin önünü açmamız lazım; sadece iş deyip geçmemek, sosyal hayatı da kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Sporu desteklememiz lazım spor demek sadece futbol demekte değildir. Sakarya olarak birçok branşta yetiştirdiğimiz değerlerimiz var. O değerlerimizin her birine ayrı ayrı destek çıkmamız hem onlar vasıtasıyla örnek olmamız hem de örnek olduğumuz insanları spor camiasına kazandırmamız gerekiyor. Bununla ilgilide birçok çalışmamız olacak Allah izin verirse. Örneğin, amacımız Adapazarıspor'u sadece Türkiye'de değil tüm dünyada tanınan bir spor kulübü haline getirmek en büyük amaçlarımızdan bir tanesidir" diye konuştu.



Birlik ve beraberlik



31 Mart'ta insanları, kendilerine daha iyi hizmet verebilecek adayı seçmeye davet eden Arslan, "Vatandaşlarımızı, 31 Mart seçimlerinde kendilerine daha iyi hizmet verecek adayı seçmelerine davet ediyorum. Bu seçimler de insanları birbirlerini düşman olarak görmemelerini istiyorum. Biz insanları kaynaştırmaya gayret ediyoruz. Bu topraklarda doğduk, yaşıyor ve ölürsekte bu topraklarda öleceğiz. Bu yüzden şehrimizi en iyi yerlere getirmek için çabamız olmalı, birbirimize düşman olarak ve kin besleyerek bunu sağlayamayız. Kardeşlik hukukunu ön plana çıkarmamız gerekiyor insanlar birbirine sevgi ve saygıyla yaklaşabilmeli" şeklinde konuştu.



Adapazarı'nı her alanda iyileştirebilmek için yola çıktık



Şehri her alanda iyileştirebilmek için yola çıktıklarını belirten Dr. Aydoğan Arslan, "Herkesin istediği zaman rahat rahat dolaşabildiği, güvenle gezebildiği örnek bir Adapazarı hayal ediyoruz ve Allah nasip ederse başaracağız. Ben sadece İYİ Partilerin adayı değilim; CHP, MHP ve AK Partili vatandaşlarımdan da oy alacağımı düşünüyorum. Çünkü insanlar artık kendilerine hizmet verecek liyakatli kişileri seçmek istiyor. Biz yapılmayanları yapmak ve eksik olanları tamamlayarak Adapazarı'nı her alanda iyileştirebilmek için yola çıktık. Kimliği olan, taşra kasabası görüntüsünden hızla uzaklaşacak Adapazarı için hemşehrilerimiz ile gönül birlikteliği yaptık. İnşallah 31 Mart'ta hep birlikte şehrimizin kaderini değiştirecek mührü vuracağız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

