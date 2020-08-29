Aydos Ormanı'ndaki yangına müdahale eden itfaiye personeline tüfekle ateş açılması - Son Dakika

Aydos Ormanı'ndaki yangına müdahaleye gelen itfaiye personeline, av tüfeğiyle ateş açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Aydos Ormanı'nda elektrik panosundan aldıkları kabloları yaktıkları sırada yangına müdahaleye gelen itfaiyecilere av tüfeğiyle ateş açarak bir itfaiyecinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler M.D.Ç, M.T.Ç. ile O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme" ve "basit yaralama" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevkedildi.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin üzerine atılı suçların vasıflarının değişme ihtimali bulunduğu, itfaiye personeli müşteki Yasin Öztürk'ün yaralanmasının hayati tehlike oluşturmayacak nitelikte olduğuna ilişkin rapor bulunduğu, şüphelilerin olay esnasında kullandıkları silahı kolluğa teslim ettikleri gibi gerekçelerle tutuklanmalarına yönelik talebi reddetti.

Hakimlik, 3 şüphelinin yurt dışına çıkmamak, haftanın 2 günü ikametlerine en yakın polis merkezine giderek imza atmak ve silah bulunduramamak veya taşıyamamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Şüphelilerden M.D.Ç'nin hakimlikteki ifadesinde, olay günü arkadaşları ile birlikte Sancaktepe'de bir sosyal tesinin bulunduğu tepeye çıktıklarını belirterek, "Arkadaşım O.K. ile burada havaya 2-3 el ateş ettik. Ses mermisiydi. İçerisinde saçma yoktu. Müşteki itfaiye personelinin nasıl yaralandığını okuduğum tutanak vasıtasıyla öğrendim. Onlarla aramızda 2 kilometre kadar mesafe varmış. Biz o gün ormana gitmedik. Dolayısıyla orman içerisinde ateş de yakmadık. Olayı biz yapmadığımız için her şey açığa çıksın diye silahı teslim ettik. Kendimiz de gidip ifademizi verdik. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Olayın geçmişi

Aydos Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri devriye görevi sırasında ormanda yangın görünce itfaiye ekiplerine haber vermiş, olay yerine gelen Yakacık İtfaiye İstasyonu personeline araçtan indiklerinde av tüfeğiyle ateş edilmişti.

Olayda itfaiye personeli Yasin Öztürk, saçmanın karnını sıyırması sonucu hafif şekilde yaralanmıştı.