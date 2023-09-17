Ayılar videosunu çeken kampçıya ayı saldırısı - Son Dakika

Ayılar videosunu çeken kampçıya ayı saldırısı

Ayılar videosunu çeken kampçıya ayı saldırısı
Son Güncelleme: 17.09.2023 20:48

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü civarındaki ayılar, cep telefonuyla ayıların videosunu çeken kampçılara saldırdı. Kampçı, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

"Saldırmazlar" dedi, ayılar videosunu çeken kampçıya böyle saldırdıAyıların saldırmadığını ve zarar vermediğini söyleyen kampçı bu defa ayı saldırısına uğradı
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü civarındaki ayılar kampçılara saldırdı. Nemrut'ta kamp yapan vatandaşlar, cep telefonları ile civarda bulunan ayıları görüntülemek isterken, bir anda ayının saldırısına maruz kaldı. Cep telefonu ile ayıların videosunu çeken kampçı aynı anda anons da yaparak, ayıların kimseye saldırmadığını belirtti. Kamp yapan vatandaş, ayıların çadırlara gelebilme ihtimalinden bahsederek, korkmaya gerek olmadığını söyledi. Ayıların saldırmadığını ve zarar vermediğini de ifade eden kampçıya tam da o sırada ayı saldırdı. Kampçı, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, Nemrut, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ayılar videosunu çeken kampçıya ayı saldırısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayılar videosunu çeken kampçıya ayı saldırısı - Son Dakika
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