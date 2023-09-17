Ayılar videosunu çeken kampçıya ayı saldırısı

"Saldırmazlar" dedi, ayılar videosunu çeken kampçıya böyle saldırdıAyıların saldırmadığını ve zarar vermediğini söyleyen kampçı bu defa ayı saldırısına uğradı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü civarındaki ayılar kampçılara saldırdı. Nemrut'ta kamp yapan vatandaşlar, cep telefonları ile civarda bulunan ayıları görüntülemek isterken, bir anda ayının saldırısına maruz kaldı. Cep telefonu ile ayıların videosunu çeken kampçı aynı anda anons da yaparak, ayıların kimseye saldırmadığını belirtti. Kamp yapan vatandaş, ayıların çadırlara gelebilme ihtimalinden bahsederek, korkmaya gerek olmadığını söyledi. Ayıların saldırmadığını ve zarar vermediğini de ifade eden kampçıya tam da o sırada ayı saldırdı. Kampçı, saldırıdan yara almadan kurtuldu.