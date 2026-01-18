Ayn el-Esed Üssü Irak Ordusuna Devredildi

Irak Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin batıdaki Enbar ilindeki Ayn el-Esed Hava Üssü'nden çekildiğini ve üssün yönetiminin tamamen Irak ordusuna devredildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerinin Enbar'daki Ayn el-Esed Hava Üssü'nden çekilmesinin ardından ordunun üssün yönetimini devraldığı belirtildi.

Irak resmi haber ajansı INA'dan yapılan açıklamada, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşid Yarallah'ın, ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Irak ordusuna devredilen Ayn el-Esed Üssü'nde görev ve sorumlulukların Irak ordusu birlikleri arasında dağıtımını bizzat denetlediği belirtildi.

Irak'taki Uluslararası Koalisyon, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın Musul'u ve Irak'ın geniş bir bölgesini ele geçirmesinin ardından kurulmuştu.

Koalisyon güçleri, Bağdat'taki merkez üssün yanı sıra özellikle Ayn el-Esed Hava Üssü ile Erbil'deki üsler ve birkaç eğitim kampında konuşlanmıştı.