Ayn el-Esed Üssü Irak Ordusuna Devredildi

18.01.2026 04:29
ABD koalisyon güçleri, Ayn el-Esed Hava Üssü'nden çekildi; üssün yönetimi Irak ordusuna geçti.

Irak Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin batıdaki Enbar ilindeki Ayn el-Esed Hava Üssü'nden çekildiğini ve üssün yönetiminin tamamen Irak ordusuna devredildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerinin Enbar'daki Ayn el-Esed Hava Üssü'nden çekilmesinin ardından ordunun üssün yönetimini devraldığı belirtildi.

Irak resmi haber ajansı INA'dan yapılan açıklamada, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşid Yarallah'ın, ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Irak ordusuna devredilen Ayn el-Esed Üssü'nde görev ve sorumlulukların Irak ordusu birlikleri arasında dağıtımını bizzat denetlediği belirtildi.

Irak'taki Uluslararası Koalisyon, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın Musul'u ve Irak'ın geniş bir bölgesini ele geçirmesinin ardından kurulmuştu.

Koalisyon güçleri, Bağdat'taki merkez üssün yanı sıra özellikle Ayn el-Esed Hava Üssü ile Erbil'deki üsler ve birkaç eğitim kampında konuşlanmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Irak, Son Dakika

Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
Okan Buruk’tan hakeme sert tepki
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump’ı kışkırtmayın
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump’ın sağ koluna koştu
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
