Ayn İsa'da Arama-Tarama Faaliyetleri Başladı

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) temizlenen bölgelere konuşlanmaya devam ediyor. Suriye ordusuna bağlı güçler, terör örgütü SDG'den temizlenen Ayn İsa'da arama-tarama faaliyetlerine başladı. Faaliyetler kapsamında kentte terör örgütü tarafından karargah olarak kullanılan bir binanın altında farklı noktalara çıkışı olan kilometrelerce uzunlukta tünel tespit edildi. Tünel sisteminin içinde ayrıca hapishaneler olduğu belirlendi. Devam eden faaliyetler sırasında ayrıca birçok terör örgütü üyesi yakalandı. - AYN İSA