Son Dakika Haberleri: Ayrancı'da yeni eğitim öğretim yılı temel eğitim hazırlık toplantısı yapıldı
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Ayrancı'da yeni eğitim öğretim yılı temel eğitim hazırlık toplantısı yapıldı

3 saat önce

Karaman'ın Ayrancı İlçesinde Kaymakam Vekili Mehmet Ali Atak'ın başkanlığında 2019/2020 eğitim öğretim yılı temel eğitim hazırlık toplantısı yapıldı.

Ayrancı'da yeni eğitim öğretim yılı temel eğitim hazırlık toplantısı yapıldı, System.String[]

Karaman'ın Ayrancı İlçesinde Kaymakam Vekili Mehmet Ali Atak'ın başkanlığında 2019/2020 eğitim öğretim yılı temel eğitim hazırlık toplantısı yapıldı.


2018/2019 eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesini yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Candan, sınav sonuçlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirip, 2019/2020 eğitim öğretim yılı için ortaokul ve lise ve son sınıf öğrencilerinin sınava hazırlanması ile ilgili EBAP (Eğitimde Başarıya Artırma Projesi ) hakkında bilgi verdi.


Kaymakam Vekili Atak ise öğretmenlerden, ilçedeki eğitim başarısı ile ilgili eğitimin daha üst seviyelere taşınması için daha denetimli ve özverili çalışmalarını istedi.

Karaman, Ayrancı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:32 Kaynak: AA
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