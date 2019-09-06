Son Dakika Haberleri: Ayşe hatun önal, new york'ta baş manken
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Ayşe hatun önal, new york'ta baş manken

1 saat önce

AZERİ modacı Rufat İsmayil tarafından oluşturulan 'Afffair Khari Bulbul Flower' koleksiyonu, New York Fashion Week'te moda tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Ayşe hatun önal, new york'ta baş manken, System.String[]
AZERİ modacı Rufat İsmayil tarafından oluşturulan 'Afffair Khari Bulbul Flower' koleksiyonu, New York Fashion Week'te moda tutkunlarının beğenisine sunuldu. Koleksiyonun tanıtımında baş manken olarak podyuma çıkan eski manken ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal'a, Azeri model Günay Musayeva eşlik etti.
Beyonce, Ashanti, Lil Kim gibi yıldızların tasarımcısı olan Azeri modacı Rufat İsmayil'in New York Fashion Week'te 'Afffair Khari Bulbul Flower' adını verdiği koleksiyonunun tanıtım defilesinde, eski manken ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal, baş manken olarak podyuma çıktı. Fiziği ve güzelliğiyle izleyenleri hayran bırakan Önal'a, Azerbaycanlı model Günay Musayeva eşlik etti.
Kanun, ud, keman, tar gibi Türk- Azeri enstrümanlarını kullanarak oluşturulan defile müziği, dinleyenlerin beğenisini kazandı. Azeri şarkıcı Aygün Kazımova, Azeri ve Türk müziği ezgilerini seslendirdi. 30 tasarım 150 parçadan oluşan 'Afffair Khari Bulbul Flower' 2020 İlkbahar yaz koleksiyonu tanıtım defilesinde Önal ile birlikte 30 yabancı model, yeni koleksiyonu tanıttı.
KOLEKSİYONUN TAMAMINDA TÜRK KUMAŞLARI KULLANILDI
Mor, lila, pembe, kavuniçi, beyaz ağırlıklı koleksiyonun tümünde Türk kumaşları kullanılması dikkat çekerken tasarımlara Türk el işçiliğiyle işlenen 15 bin adet yarı değerli taş ve swarovski taşlar, koleksiyonun göz alıcılığını ortaya çıkardı. Taş işlemeli eldivenler, tamamlayıcı aksesuar olarak kullanıldı.


New York, Manken, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:22 Kaynak: DHA
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