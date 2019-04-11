Son Dakika Haberleri: Ayşe Özgener; Sonra Konuşuruz'u Okurları İçin İmzaladı

Ayşe Özgener; Sonra Konuşuruz'u Okurları İçin İmzaladı

37 dakika önce

Ayşe Özgener, Doğan Novus'tan çıkan çiçeği burnunda kitabı 'Sonra Konuşuruz' ile TÜYAP 24'üncü İzmir Kitap Fuarı'nda İzmirli okurları ile buluştu.

Ayşe Özgener; Sonra Konuşuruz'u Okurları İçin İmzaladı, System.String[]

Kitabını önce ailesiKemal-Müjde Çolakoğlu çifti için imzalayan Özgener'in oldukça heyacanlı olduğu gözlendi. Mahmut Özgener eşinin imza gününe rahatsızlığı nedeniyle katılamadı.

Söze dökemediklerini içine dökenler, sonra konuşuruz diyenler, erteleyenler ve sonraya bıraktıklarını içindeki kumbarada biriktirenler… 'Sonra Konuşuruz', Uzman Psikolog ve Aile Danışmanı Ayşe Özgener'in kaleminden hayat yolculuğunuza rehber olacak. İnsana, hayata, kullandığınız ve kullanmadığınız kelimelere, iletişim ve ilişkilere dair büyük farkındalıklar yaratacak.

Ayşe Özgener, "İnsana dair sorunların çözümü yine insandadır. İnsana dair dediğimiz zaman önümüze çok çeşitli bir menü çıkar; işte bu kitaptaki yazılar benim o menünün içinden seçtiklerim" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:21 Kaynak: Bültenler
Mahmut Özgener, Güncel
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