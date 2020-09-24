Akaryakıt istasyonlarında temassız ve araçtan inmeden ödeme imkanı - Son Dakika

PANDEMİ nedeniyle virüsün bulaşma riskini en aza indirmek için her türlü hizmet tedbirler ile sürdürülüyor. Akaryakıt sektöründe hizmet veren Aytemiz istasyonlarda kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yaparken müşterilerinin araçtan inmeden, güvenli ve hızlı bir şekilde yakıt alışverişlerini yapabilmesi için yeni bir uygulama getirdi. Akaryakıt alan ve Maximum Mobil uygulaması bulunan kullanıcılar İş Bankası 'nın yanı sıra kaydettikleri tüm banka kartları ile araçlarından inmeden, temassız şekilde ödeme yapabilecekler.

Maximum Mobil kullanıcıları ilk kullanımda uygulamadaki Araçta Öde seçeneğinden araç plakalarını kaydettikten sonra uygulamadan bir mobil kod oluşturarak Aytemiz istasyonlarında araçlarından inmeden temassız olarak rahatça yakıt ödemelerini yapabilecekler.

Uygulama hakkında bilgi veren ve sektörde yapılan teknolojik iş birliklerinin öneminin altını çizen Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık "Aytemiz olarak hepimizi etkileyen pandemi sürecinde sorumluluklarımızın bilincinde olarak, tüm faaliyetlerimizi yeni normale uygun hale getiriyor, yüksek teknolojiyi kullanıyor, müşterilerimizi dinleyerek yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimizin son dönemdeki ödeme tercihlerini incelediğimizde, ister araçtan ödeme olsun ister temassız mobil ödeme olsun tüketici alışkanlıklarında ciddi bir değişim olduğunu gözlemliyoruz. Biz de müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak ödeme seçeneklerini sunmak için güçlü iş birlikleri yapıyoruz. Şimdi ise Türkiye'nin en köklü bankalarından İş bankası ile yaptığımız bu önemli iş birliğinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Artık tüm Maximum Mobil kullanıcıları istasyonlarımızda araçlarından inmeden hızlı, temassız, sağlıklı ve avantajlı bir şekilde yakıt alışverişlerini yapabilecekler. Bundan sonraki süreçte de benzer şekilde gelişmiş teknolojik alt yapılarla müşterilerimize kişiselleştirilmiş hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada; "Hayatı kolaylaştıran mobil uygulamaların sayısı arttıkça bunları yönetmek de zorlaşıyor. Daha fazla hız ve kolaylık arayışı, birden çok fonksiyonu tek çatı altında barındıran, deneyimlerin ekosistemler içerisinde bir arada sunulduğu süper uygulamalara olan ihtiyacı beraberinde getiriyor. Süper uygulama yaklaşımıyla "Tek uygulamada geniş bir ekosistem" ile, banka bağımsız bir mobil ödeme platformu olan Maximum Mobil'deki dijital iş ortaklarımızı sürekli büyütüyoruz. Maximum Mobil ekosistemi içerisindeki iş ortaklarımız ile birlikte sunduğumuz araçtan inmeden akaryakıt alma deneyimini en son Aytemiz ile yapmış olduğumuz iş birliği ile birlikte zenginleştirdik. Maximum Mobil kullanıcıları artık, Aytemiz istasyonlarında araçlarından inmeden temassız, sağlıklı, güvenli ve hızlı bir şekilde yakıt alışverişlerini yapabilecekler. Üstelik kullanıcılar bu özelliği sadece İş Bankası kartları ile değil, Maximum Mobil'e kaydettikleri diğer tüm banka kartları ile de kullanabilecekler.

Önümüzdeki dönemde bireylerin daha fazla hız ve kolaylık beklentisi ile daha fazla önemli hale gelecek olan uçtan uca, sürtünmesiz dijital iş modellerinin dijital işbirliklerini artıracağına inanıyoruz. Mobil uygulamalarımız başta olmak üzere, müşterilerimizin günlük hayatına değer katacak yeni dijital işbirlikleri kurma yönünde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Uygulama cep telefonlarındaki Maximum Mobil App Store, Google Play veya www.maximum.com.tr/indir adresinden ücretsiz yüklenebiliyor.

- İstanbul