Ayvalık Su Mirası Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Ayvalık Su Mirası Sergisi Açıldı

23.06.2026 15:34
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Ayvalık'taki su kültürü ve tarihi yapıları sergileyen Ayvalık Su Mirası Sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı.

(BALIKESİR) - Ayvalık'ın geçmişten bugüne uzanan su kültürünü ve tarihsel birikimini gözler önüne seren Ayvalık Su Mirası Sergisi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ayvalık Anadolu Uygarlıkları Sergisi Geçici Sergi Salonu'nda açılan sergi, kentin hafızasında önemli bir yer tutan çeşmeler, kuyular, sarnıçlar ve su yollarını görünür kılarak ziyaretçilere kapsamlı bir bakış sunuyor.

Sergi, yalnızca Ayvalık'ın suyla kurduğu tarihsel ilişkiyi belgelemekle kalmıyor; geçmişten bugüne aktarılan bilgi ve deneyimlerin bugün yaşanan su sorunlarına çözüm üretme konusunda nasıl ilham verebileceğine de dikkati çekiyor.

Kentin kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturan su yapılarının izini süren Ayvalık Su Mirası Sergisi, tarih, çevre ve kent belleğine ilgi duyan tüm ziyaretçileri Ayvalık'ın suyla şekillenen geçmişini keşfetmeye davet ediyor.

Kaynak: ANKA

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