Ayvalık'ta Kentsel Gelişimin Tarihi için Jeoradar Çalışması Başlatıldı

06.11.2025 10:57
Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Alan Başkanlığı, 19. yüzyılda endüstriyel üretim alanlarının tarihsel gelişimini araştırmak amacıyla iki gün süren yeraltı radarı ölçümleri gerçekleştirdi. Çalışmaların, Ayvalık'ın UNESCO Dünya Mirası adaylık sürecine katkı sağlaması bekleniyor.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Alan Başkanlığı tarafından bölgedeki kentsel gelişimin tarihsel seyrine ışık tutacak bir çalışma başlatıldı. Kentte 19. yüzyılda endüstriyel üretim alanlarının oluşum sürecini bilimsel verilerle ortaya koymak amacıyla iki gün süreyle yeraltı radarı (GPR-Jeoradar) ölçümleri gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Alan Başkanlığı, kentin tarihsel gelişimine ışık tutmak amacıyla başlattığı çalışma kapsamında 19. yüzyıldaki endüstriyel üretim alanlarını belirlemek için iki gün süren jeoradar ölçümleri yapıldı.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, analizler tamamlandığında, elde edilecek verilerin Ayvalık'ın tarihsel mekansal gelişimine ilişkin önemli sonuçlar vermesinin beklendiğini belirtti. Ergin, "Ayvalık'ın yaşanan ve üretilen bir kent olarak, yerleşim alanı ile endüstriyel peyzajının ortaya çıkış sürecinin bilimsel yöntemlerle ortaya konması; UNESCO Dünya Mirası adaylık sürecine de güçlü bir katkı sağlayacak" dedi.

Yeraltı radarı; elektromanyetik dalgalar aracılığıyla yer altını kazı yapmadan haritalamaya yarayan jeofizik bir yöntem olarak öne çıkıyor. Bu çalışmalarla, Ayvalık'ın kuzey-güney aksında deniz kıyısı ile 80 metre kotuna sahip tepe yamacı arasında gelişen kent planlamasının tarihsel kurgusu inceleniyor. Araştırma kapsamında 19. yüzyılda deniz kıyısının ıslah edilerek, endüstri alanları yaratıldığına dair hipotezlerin doğruluğu da sorgulanıyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika

