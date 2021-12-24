Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, barfiks çektiği görüntüleriyle gündem oldu! - Son Dakika

Her zaman fit görüntüsüyle öne çıkan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in barfiks çektiği anlar AZTV sosyal medya hesabından yayınladı.
Bugün 60. yaş gününü çektiği barfiks videosuyla kutlayan Aliyev, gençlere taş çıkarttı. Yaşına rağmen peş peşe 15 barfiks çeken Aliyev, "15 defa, 60 yaşında" diyerek gülümsedi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü yayınlanan video mesajla kutladı.
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