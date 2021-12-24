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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, barfiks çektiği görüntüleriyle gündem oldu! - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, barfiks çektiği görüntüleriyle gündem oldu!

24.12.2021 20:44

Bugün 60. yaş gününü kutlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, barfiks çektiği görüntülerle gündem oldu. Yaşına rağmen tam 15 barfiks çeken Aliyev, adeta şov yaptı.

Her zaman fit görüntüsüyle öne çıkan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in barfiks çektiği anlar AZTV sosyal medya hesabından yayınladı.

60 YAŞINDA 15 BARFİKS

Bugün 60. yaş gününü çektiği barfiks videosuyla kutlayan Aliyev, gençlere taş çıkarttı. Yaşına rağmen peş peşe 15 barfiks çeken Aliyev, "15 defa, 60 yaşında" diyerek gülümsedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü yayınlanan video mesajla kutladı.

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Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Doğum, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, barfiks çektiği görüntüleriyle gündem oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, barfiks çektiği görüntüleriyle gündem oldu! - Son Dakika
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