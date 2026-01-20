Azerbaycan'da Kanlı Ocak Şehitleri, katliamın 36. yıl dönümünde anıldı

Azerbaycan, 20 Ocak 1990'da Sovyet ordusunun Bakü'ye girmesinin ardından yaşanan katliamda hayatını kaybeden 20 Ocak şehitlerini, katliamın 36. yıl dönümünde andı.

Sovyet ordusunun 20 Ocak 1990'da, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye girmesi sonucu yaşanan facianın 36. yıl dönümünde hayatını kaybedenler resmi törenle anıldı. Başkent Bakü'de bulunan Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret eden vatandaşlar 20 Ocak günü şehit olanları anarak şehit mezarlarının üstüne kırmızı karanfil bıraktı.

Azerbaycan'da 20 Ocak olaylarının 36. yıl dönümünde şehit olanların anısına 12.00'da trafik akışı 1 dakikalığına durdu. Hazar Denizi kıyısındaki gemiler, araçlar ve otobüsler siren ve korna çalarken, devlet dairelerinde bayraklar yarıya indirildi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen vatandaş Elşad Dostaliyev, "Bizim kötü durumumuzda onlar ortaya çıktılar, menfur düşman karşısında kendi yiğitliklerini gösterdiler. Allah şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

Miralam Hüseynli ise, "Onların yaptıkları biz yaşayanlar için büyük bir mesajdır. Biz bundan ders çıkarmalıyız. Onlar öyle bir şey uğruna mücadele ettiler ki, bu insanlığa ebediyen lazım olan bir değerdir. O değer devam ettirilmelidir. O değer devam ettirilirse biz bağımsızlığımızı elde etmiş oluruz. Yoksa yerimizde saymakla bağımsız olamayız. Demek ki olumlu yönde ileri gitmeliyiz" diye konuştu. - BAKÜ