Azerbaycan'da Kanlı Ocak Şehitleri, katliamın 36. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Azerbaycan'da Kanlı Ocak Şehitleri, katliamın 36. yıl dönümünde anıldı

20.01.2026 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan, 20 Ocak 1990'da Sovyet ordusunun Bakü'ye girmesinin ardından yaşanan katliamda hayatını kaybeden 20 Ocak şehitlerini, katliamın 36. yıl dönümünde andı.

Azerbaycan, 20 Ocak 1990'da Sovyet ordusunun Bakü'ye girmesinin ardından yaşanan katliamda hayatını kaybeden 20 Ocak şehitlerini, katliamın 36. yıl dönümünde andı.

Sovyet ordusunun 20 Ocak 1990'da, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye girmesi sonucu yaşanan facianın 36. yıl dönümünde hayatını kaybedenler resmi törenle anıldı. Başkent Bakü'de bulunan Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret eden vatandaşlar 20 Ocak günü şehit olanları anarak şehit mezarlarının üstüne kırmızı karanfil bıraktı.

Azerbaycan'da 20 Ocak olaylarının 36. yıl dönümünde şehit olanların anısına 12.00'da trafik akışı 1 dakikalığına durdu. Hazar Denizi kıyısındaki gemiler, araçlar ve otobüsler siren ve korna çalarken, devlet dairelerinde bayraklar yarıya indirildi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen vatandaş Elşad Dostaliyev, "Bizim kötü durumumuzda onlar ortaya çıktılar, menfur düşman karşısında kendi yiğitliklerini gösterdiler. Allah şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

Miralam Hüseynli ise, "Onların yaptıkları biz yaşayanlar için büyük bir mesajdır. Biz bundan ders çıkarmalıyız. Onlar öyle bir şey uğruna mücadele ettiler ki, bu insanlığa ebediyen lazım olan bir değerdir. O değer devam ettirilmelidir. O değer devam ettirilirse biz bağımsızlığımızı elde etmiş oluruz. Yoksa yerimizde saymakla bağımsız olamayız. Demek ki olumlu yönde ileri gitmeliyiz" diye konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Uluslararası, Azerbaycan, Politika, Kültür, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan'da Kanlı Ocak Şehitleri, katliamın 36. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 905’te elinden kaçırdı Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Galatasaray’a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi

16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
16:08
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
16:06
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
15:50
Sadettin Saran’ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?
15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 16:33:30. #7.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan'da Kanlı Ocak Şehitleri, katliamın 36. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.