Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'dan Aa'ya Ödül

Azerbaycan'dan Aa'ya Ödül

39 dakika önce

Azerbaycan Cumhuriyetinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA), Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerine katkıları dolayısıyla "Şems Milli Mükafatı"na layık görüldü.

Azerbaycan Cumhuriyetinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA), Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerine katkıları dolayısıyla "Şems Milli Mükafatı"na layık görüldü.
Mili Dram Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül törenine, Azerbaycan'ın siyaset, sanat, televizyon ve iş dünyasından isimler katıldı. E Medya Grup'un organizasyonuyla yapılan etkinlikte, 1918 yılında Mehmet Emin Resulzade ve arkadaşlarının, cumhuriyeti nasıl kurduklarına ve milli marşın hazırlanmasına ilişkin oyun sahnelendi.
Çocukların Azerbaycan Milli Marşı'nı seslendirmesinden sonra, alanlarında başarılı olanlara, Azerbaycan için faydalı faaliyetler yürütenlere ödülleri takdim edildi.
Anadolu Ajansı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere ve Azerbaycan'ın dünyada tanıtılmasına sağladığı katkılar dolayısıyla "Şems Milli Mükafatı"na layık görüldü. Ödülü alan AA Asya Kafkasya Temsilcisi Tolga Özgenç, Türkiye ile Azerbaycan'ın kaderinin ortak olduğunu belirterek, "100 yıl önce Anadolu'da atalarımız vatanlarını işgalden kurtarmak için şehit düşerken, Azerbaycan'da da kardeşlerimiz bağımsızlık bayrağının inmemesi için can veriyordu. Böyle bir durumda bile Türkiye ile Azerbaycan'da yaşayanlar birbirine yardım ediyordu. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de kaderimiz ortak, yarın da ortak olacaktır." dedi.
Özgenç, AA'nın Azerbaycan ile Türkiye arasındaki köprünün bir ayağı olmayı, Azerbaycan'ın uluslararası alanda daha da güçlü tanıtılmasına katkı vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Törende, TRT de Azerbaycan'a ilişkin programlarıyla ödüle layık görüldü. Ödülü TRT Bakü Temsilcisi Murat Akkoç aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:37 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Türkiye, Azerbaycan, Güncel
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