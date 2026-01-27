Azerbaycan Dışişleri Bakanı Çin\'de

AZERBAYCAN Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Çin'e resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un, Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine 28-29 Ocak tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
