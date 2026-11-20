Azerbaycan'da 445 bin manatlık (yaklaşık 262 bin dolar) zimmet ve kara para aklama suçlamalarıyla uluslararası düzeyde aranan RX S?rdaroğulları Holding Müdürü Zinyet Seferova, Türkiye'de yakalanmasının ardından ülkesine iade edildi. 19 Kasım'da Bakü'ye götürülen Seferova, mahkemenin tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

445 BİN MANATI ZİMMETİNE GEÇİRMEKLE SUÇLANIYOR

Azerbaycan'da yürütülen soruşturma kapsamında aranan Zinyet Seferova'nın, 2019 yılında RX S?rdaroğulları Holding'de hem müdür hem de başmuhasebeci olarak görev yaptığı belirtildi. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Seferova, kendisine emanet edilen 445 bin Azerbaycan manatını zimmetine geçirmekle suçlanıyor. Hakkında ayrıca suçtan elde edilen gelirleri aklama iddiası bulunuyor.

TÜRKİYE'DEN AZERBAYCAN'A İADE EDİLDİ

Azerbaycan Başsavcılığının iade talebi Türk makamlarınca nisan ayında kabul edildi. İki ülke arasındaki hukuki işlemlerin tamamlanmasının ardından Seferova, 19 Kasım'da Azerbaycan'a teslim edildi.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Bakü'ye götürülen Seferova, hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemenin tutuklama kararı vermesi üzerine cezaevine gönderilen holding yöneticisinin, zimmet ve kara para aklama suçlamalarına ilişkin yargı sürecinin devam edeceği bildirildi.