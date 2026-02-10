Baba-Oğul Doktorlar Sandıklı\'da Hizmet Veriyor

Aynı üniversiteden mezun doktor baba-oğul, memleketleri Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde birlikte sağlık hizmeti veriyor.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Tahsin Sarıçiyil (56), Erzincan'da 2 yıl hekimlik yaptıktan sonra Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Devlet Hastanesine atandı. Burada 14 yıl acil serviste doktor olarak görev yapan Sarıçiyil, daha sonra Sandıklı 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne atandı.

Yaklaşık 16 yıldır bu merkezde görev yapan baba Sarıçiyil'in, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan oğlu Onur Emre Sarıçiyil (25) de 1 ay önce Sandıklı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne doktor olarak atandı.

Babasıyla aynı ilçede görev yapmanın mutluluğunu yaşayan Onur Emre Sarıçiyil, babasının da desteğiyle hastalara şifa olmaya çalışıyor.

Tahsin Sarıçiyil, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıldır Sandıklı'da görev yaptığını anlattı.

Oğlunun da kendisinden etkilenip doktorluk mesleğini seçtiğini vurgulayan Sarıçiyil, şunları kaydetti:

"Ailede doktor olunca oğlum da bundan etkilendi. Son anda karar değiştirip doktor olmak istedi ve nasip oldu. İkimiz de aynı üniversiteden mezunuz. Ben de oğlum da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni okuduk. Bazen ekstrem vakalar oluyor, kafasını karıştıran veya hemen çözemediği zor vakalar olunca danışıyor. Ben de elimden geldiği kadar oğluma yardımcı oluyorum."

"Annem, babam hep arkamdaydı, her zaman en büyük destekçilerimdi"

Sandıklı Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan Onur Emre Sarıçiyil de babasının izinden devam ettiğini söyledi.

Küçükken memleketi Sandıklı'daki Devlet Hastanesi'ne çok kez muayeneye gittiğini, şimdi aynı hastanede doktor olarak görev yaptığını ifade eden Sarıçiyil, "Küçükken montla gezdiğim hastanede şimdi doktor olarak görev yapmak nasip oldu. Annem, babam hep arkamdaydı, her zaman en büyük destekçilerimdi." dedi.

Daha önce babasının da görev yaptığı hastanede hizmet vermeye, devlete, millete yararlı olmaya çalıştığını vurgulayan Sarıçiyil, şöyle konuştu:

"Babam ilçede 30 yıla yakın hekimlik yaptığı için ilçenin yüzde 90'ını tipinden tanır, hangi hastalığı bulunduğunu bilir. Bir vaka olduğunda babamı ararım, isminden tanır. Bütün ilaçlarını bilir. Akşam bir de üzerinde tartışma yaparız. 'Baba şunu versem iyi olmaz mıydı?' derim. Her zaman desteğini alıyorum."