Baba-Oğul Doktorlar Sandıklı'da Hizmet Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Baba-Oğul Doktorlar Sandıklı'da Hizmet Veriyor

Baba-Oğul Doktorlar Sandıklı\'da Hizmet Veriyor
10.02.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Sandıklı'da baba-oğul doktorlar, aile sağlık merkezinde sağlık hizmeti sunuyor.

Aynı üniversiteden mezun doktor baba-oğul, memleketleri Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde birlikte sağlık hizmeti veriyor.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Tahsin Sarıçiyil (56), Erzincan'da 2 yıl hekimlik yaptıktan sonra Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Devlet Hastanesine atandı. Burada 14 yıl acil serviste doktor olarak görev yapan Sarıçiyil, daha sonra Sandıklı 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne atandı.

Yaklaşık 16 yıldır bu merkezde görev yapan baba Sarıçiyil'in, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan oğlu Onur Emre Sarıçiyil (25) de 1 ay önce Sandıklı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne doktor olarak atandı.

Babasıyla aynı ilçede görev yapmanın mutluluğunu yaşayan Onur Emre Sarıçiyil, babasının da desteğiyle hastalara şifa olmaya çalışıyor.

Tahsin Sarıçiyil, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıldır Sandıklı'da görev yaptığını anlattı.

Oğlunun da kendisinden etkilenip doktorluk mesleğini seçtiğini vurgulayan Sarıçiyil, şunları kaydetti:

"Ailede doktor olunca oğlum da bundan etkilendi. Son anda karar değiştirip doktor olmak istedi ve nasip oldu. İkimiz de aynı üniversiteden mezunuz. Ben de oğlum da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni okuduk. Bazen ekstrem vakalar oluyor, kafasını karıştıran veya hemen çözemediği zor vakalar olunca danışıyor. Ben de elimden geldiği kadar oğluma yardımcı oluyorum."

"Annem, babam hep arkamdaydı, her zaman en büyük destekçilerimdi"

Sandıklı Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan Onur Emre Sarıçiyil de babasının izinden devam ettiğini söyledi.

Küçükken memleketi Sandıklı'daki Devlet Hastanesi'ne çok kez muayeneye gittiğini, şimdi aynı hastanede doktor olarak görev yaptığını ifade eden Sarıçiyil, "Küçükken montla gezdiğim hastanede şimdi doktor olarak görev yapmak nasip oldu. Annem, babam hep arkamdaydı, her zaman en büyük destekçilerimdi." dedi.

Daha önce babasının da görev yaptığı hastanede hizmet vermeye, devlete, millete yararlı olmaya çalıştığını vurgulayan Sarıçiyil, şöyle konuştu:

"Babam ilçede 30 yıla yakın hekimlik yaptığı için ilçenin yüzde 90'ını tipinden tanır, hangi hastalığı bulunduğunu bilir. Bir vaka olduğunda babamı ararım, isminden tanır. Bütün ilaçlarını bilir. Akşam bir de üzerinde tartışma yaparız. 'Baba şunu versem iyi olmaz mıydı?' derim. Her zaman desteğini alıyorum."

Kaynak: AA

Hastane, Güncel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba-Oğul Doktorlar Sandıklı'da Hizmet Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alexandro Bernabei’nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu Alexandro Bernabei'nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat 10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat
Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman’a uçmak Londra’ya uçmaktan daha pahalı Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'a uçmak Londra'ya uçmaktan daha pahalı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Yağmur çamur dinlemiyorlar 14 Şubat’taki heyacan için sırada bekliyorlar Yağmur çamur dinlemiyorlar! 14 Şubat'taki heyacan için sırada bekliyorlar

11:53
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 100 milyon euroluk tarihi fark
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark
11:38
İrfan Can Kahveci’ye büyük şok Fener’den gittiğinden beri yüzü gülmedi
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:00:57. #7.11#
SON DAKİKA: Baba-Oğul Doktorlar Sandıklı'da Hizmet Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.