"Baba Parası" bu kez Kıbrıs'ta
6 saat önce
Filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin önceki gün Kıbrıslı hayranları ile buluştu.
Filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin önceki gün Kıbrıslı hayranları ile buluştu. İlk olarak KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret eden oyuncular, daha sonra Başbakan Ersin Tatar'a ziyarette bulundu. Başbakan Ersin Tatar ve kurmayları tarafından karşılanan oyuncular, keyifli bir sohbet gerçekleştirerek anı fotoğrafı çektirdi. Tatar, Kıbrıs'ta film çekmelerini istediklerini ve oyuncuların yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:51
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