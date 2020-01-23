"Baba Parası" filminin başrol oyuncuları izleyiciyle buluştu

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı "Baba Parası" filminin başrol oyuncuları Edirne'de seyirciyle bir araya geldi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya, filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir katıldı.

Filmin gösterimi öncesinde gazetecilere açıklama yapan Cemcir, seyircinin ilk günden itibaren filme ilgi gösterdiğini ve sinema salonlarında seyirciyle buluşmaya devam edeceklerini söyledi.

"Siz de Zeki Alasya ve Metin Akpınar gibi ortak dizi ve filmlerde yer alıyor, hiç ayrılmıyorsunuz, bu böyle devam edecek mi?" sorusuna Kural, "Zeki Alasya ve Metin Akpınar'a yakıştırılmak ve benzetilmek, bizim için onur verici bir durum. Onlar gibi olmak imkansız, 38 yıl birlikte tiyatro ve film yapmışlar. Biz de inşallah 38 yıl devam ettiririz." yanıtını verdi.

Cemcir, Zeki Alasya ile tanışamadığını belirterek, "Metin ağabey ile oturduk, sohbet ettik, mesleki anlamda bize kattıkları oldu. Yakıştırılmak güzel ama onlar gibi olmak biraz zor. Biz de 12 yıldır, 4 dizi, 6 film yaptık. Şu an filmimizin sonuçları iyi gidiyor." diye konuştu.

Cemcir, gelecek dönem televizyon olmasa da dijitale yapacakları bir dizi film projeleri olduğunu sözlerine ekledi.

Söyleşinin ardından Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar'ın ciğer ikram ettiği oyuncular, "Tavası var, ciğeri var, yanında da biberi var. Abe güzel Edirnem sende daha neleri var" türküsünü birlikte söyledi.

Daha sonra Kural ve Cemcir, sinemaseverlerle "Baba Parası" filmini izledi.