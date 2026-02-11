Babacan: İş Birliğimiz Genişleyecek

(TBMM) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Partisi grup toplantısı sonrası gazetecilerin, "Üçüncü yolun ilerleyişine dair ne söylersiniz?" sorusuna, "Yeni Yol dedik başladık, inşallah bu birliktelik genişler. Bu iş birliği derinleşir. Çabamız odur" yanıtını verdi.

Babacan, "'Çözüm burada bu çatının altında ne iktidar ne anamuhalefet' dediniz. Bir yandan da 'üçüncü yol' görüşmeleri için partiler temasta. Bu hafta nasıl bir süreç bekleniyor? Üçüncü yolun ilerleyişine dair ne söylersiniz?" sorusu üzerine, "Yeni Yol dedik başladık, inşallah bu birliktelik genişler. Bu iş birliği derinleşir. Çabamız odur" dedi.