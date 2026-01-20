BAE'den Yemen Havalimanı İddialarına Yalanlama

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'deki Reyyan Havalimanında kendisiyle bağlantılı silah ve patlayıcıların bulunduğu, gizli hapishaneler kurulduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

BAE Savunma Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hadramevt Valisi'nin düzenlediği basın toplantısında dile getirilen, Yemen'in Mukalla kentindeki Reyyan Havalimanında BAE ile bağlantılı olduğu iddia edilen silah ve patlayıcıların ortaya çıkarıldığına dair hiçbir kanıt ya da gerçeğe dayanmayan, asılsız ve yanıltıcı iddia ve söylemleri kesin bir dille yalanlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu iddiaların tamamen gerçek dışı, olayları çarpıtmak ve kamuoyunu yanıltmak için gerçekleştirilen kabul edilemez bir girişim olduğu savunulan açıklamada, söz konusu iddialarla BAE Silahlı Kuvvetlerinin itibarının karalanmaya çalışıldığı belirtildi.

BAE güçlerinin 2 Ocak 2026'da Yemen'den çekilme sürecini tamamladığı, bu kapsamda tüm ekipman, silah ve cihazların da geri çekildiği aktarıldı.

Bahsi geçen yapıların "askeri lojmanlar, operasyon odaları ve bazıları yer altında bulunan korunaklı sığınaklardan ibaret olduğu, bunun dünya genelindeki çeşitli havalimanları ve askeri tesislerde yaygın ve bilinen bir uygulama olduğu ve olağan askeri bağlamın dışında herhangi bir anlam taşımadığı savunuldu.

Yemen'in Hadramevt Valisi Salim el-Hanbeşi dün akşam Mukalla'da gerçekleştirdiği basın toplantısında BAE güçlerinin kullandığı gizli hapishanelerin ortaya çıktığını, yetkili kurumların tutukluların maruz kaldığı ihlalleri belgelemek için çalıştığını söylemişti.

Hanbeşi, Reyyan Havalimanı Üssünde "şüpheli bir takım teçhizatlar, patlayıcılar, yer altı hücreleri, gizli hapishaneler, kaçırılanlar, işkence görenler ve zorla kaybedilenlerin bulunduğunu" aktarmıştı.

Yemen'deki gelişmeler

BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve Mehra vilayetlerini ele geçirdi.

GGK'nin yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan merkezli Arap Koalisyonu'nun havadan sağladığı destekle başlatılan operasyonlar sonucu söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Başkanlık Konseyi Üyesi ve GGK Başkanı Zübeydi'nin BAE'ye kaçtığını açıkladı.

Yemen Başkanlık Konseyi de aynı gün Zübeydi'nin Konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında "vatana ihanet" suçlaması dahil adli süreç başlatıldığını açıklamıştı.

Art arda yaşanan askeri ve siyasi gelişmelerin ardından GGK, 9 Ocak'ta kendini feshettiğini duyurmuştu.