Bafra'da Marul Fiyatları Düşüşte
Bafra'da Marul Fiyatları Düşüşte

27.01.2026 17:04
Bafra'da marul fiyatları geçen yıla göre düştü, üreticiler zor durumda kalıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde 570 dekar alanda üretimi yapılan marulda fiyatların geçen yıla göre düşmesi, üreticiyi zor durumda bıraktı.

Bafra Sebze Üreticiler Birliği Başkanı Adem Aşçı, marul ekim alanlarında geçen yıla göre önemli bir değişiklik olmadığını ancak fiyatların ciddi oranda gerilediğini söyledi. Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Aşçı, ocak ayında montsuz, kazakla marul kestiklerini ifade etti.

Geçen yıla göre fiyatlarda düşüş olduğunu dile getiren Aşçı, "Bu sene marulun kök fiyatı tarlada 10 ile 15 lira arasında değişiyor. Biz üretici olarak 13-15 lira bandında veriyoruz ancak manavlarda fiyatlar 30-35 hatta 40 liraya kadar çıkıyor. Şu anki fiyatlar maliyetimizi kurtarmıyor. Tarlada ziyan olmasın diye kesmek zorunda kalıyoruz" dedi.

Maliyetlerin yüksek olduğuna dikkati çeken Aşçı, Bafra'da marul üretiminin açık alanda yapıldığını vurgulayarak, "Açık alanda ürettiğimiz için marulun dayanıklılığı ve raf ömrü uzun oluyor. Tezgahta uzun süre tazeliğini koruyor. Aroması ve lezzeti çok güzel. Karakışı yediği için yeşilliğini ve özelliğini hiç kaybetmedi" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Bafra, Son Dakika

