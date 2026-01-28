Bafra'da Pırasa Bolluğu, Fiyatları Düşürüyor - Son Dakika
Ekonomi

Bafra'da Pırasa Bolluğu, Fiyatları Düşürüyor

Bafra'da Pırasa Bolluğu, Fiyatları Düşürüyor
28.01.2026 12:33
Bafra'da yüksek pırasa rekoltesi, plansız ekim nedeniyle fiyatları 10 liraya kadar düşürdü.

Samsun'un Bafra Ovası'nda bu yıl pırasada yüksek rekolte dikkat çekerken, ürün bolluğu üreticiler için yeni pazar arayışlarını gündeme getirdi.

Bafra'da pırasa üretimi yapan çiftçiler, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve plansız ekim nedeniyle fiyatların düştüğünü belirtti. Pırasa üreticisi Fatih Evsen, ürünün tarlada kaldığını ifade ederek, "Pırasa bu yıl Bafra'da çok. Herkes çok ekti. Havalar da sıcak gittiğinden üretim durdu. Alıcı yok. Fiyatlar 10 liraya kadar düştü. Kar yağdığı dönemde 20 liraya çıkmıştı, şu anda alıcıyı zor buluyoruz" dedi.

4 bin dekar alanda üretim

Bafra Sebze Üreticiler Birliği Başkanı Adem Aşçı ise pırasanın maliyetleri karşılamadığını söyledi. Ovaya bu yıl yaklaşık 4 bin dekar alanda pırasa ekildiğini belirten Aşçı, "Diğer sebzeler gibi pırasa da para etmiyor. Fiyatlar işçiliği karşılamıyor. Maliyetler çok yüksek. Dört işçi getirsen kadın işçi bin 600 lira, erkek işçi 2 bin lira yevmiye alıyor. Bir ton pırasanın maliyeti 13-15 lirayı buluyor. Mazot, işçilik derken maliyet bitmiyor. Buna dört ay boyunca çocuk gibi bakıyorsun, bakımı çok zor ve masraflı" diye konuştu.

Plansız ekimin küçük çiftçiyi mağdur ettiğine dikkat çeken Aşçı, "300-500 dönüm eken büyük üreticiler var. 5-10 dönüm eken küçük çiftçiler de onların yüzünden mağdur oluyor. Plansız ekim yapıldığı sürece fiyatlar düşüyor. Planlı ekim yapılırsa hem üretici kazanır hem küçük çiftçi ayakta kalır. Büyük esnaf çok alan ektiğinde küçük çiftçi para kazanamıyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Bafra Ovası, Çiftçilik, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Ekonomi

SON DAKİKA: Bafra'da Pırasa Bolluğu, Fiyatları Düşürüyor - Son Dakika
