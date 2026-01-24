Bafra'da Pirinç Çuvalı Devrildi, İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bafra'da Pirinç Çuvalı Devrildi, İşçi Hayatını Kaybetti

Bafra\'da Pirinç Çuvalı Devrildi, İşçi Hayatını Kaybetti
24.01.2026 23:49
Bafra'da un fabrikasında pirinç çuvalları devrilen işçi Hüseyin Torun hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde üzerine çok sayıda pirinç çuvalı devrilen işçi Hüseyin Torun (48), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bafra Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir un fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Bafra OSB'de faaliyet gösteren bir un fabrikasında çalışan Hüseyin Torun'un üzerine çok sayıda pirinç çuvalı devrildi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çuvalların altında kalarak ağır yaralanan Torun, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Torun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Torun'un evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Torun'un cansız bedeni, otopsi için morga

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bafra'da Pirinç Çuvalı Devrildi, İşçi Hayatını Kaybetti

SON DAKİKA: Bafra'da Pirinç Çuvalı Devrildi, İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
