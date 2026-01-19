Bafra\'da Yasadışı Mezgit Avcılığına Operasyon

SAMSUN'un Bafra ilçesinde yasal avlanma boyunun altında olduğu belirlenen yaklaşık 2,6 ton mezgide el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde Bafra ilçesinde yol kontrolü yaptı. Denetimde durdurulan bir nakil aracında yapılan kontrollerde, 192 kasada yaklaşık 2 ton 600 kilo mezgit balığının, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nda belirlenen asgari avlanma boy sınırlarının altında olduğu ve mevzuata aykırı şekilde nakledildiği tespit edildi. Usulsüz avcılık ve nakil faaliyeti nedeniyle ilgililer hakkında idari para cezası uygulanırken, balıklara ise el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Denetimlerimiz kapsamında el koyduğumuz ve mülkiyeti kamuya geçirilen yaklaşık 2,6 ton ağırlığındaki su ürününü, 1380 sayılı kanun çerçevesinde değerlendirerek sosyal sorumluluk ilkemiz gereği kamu yararına çalışan kurumlarımıza bağışladık. Su ürünleri stoklarımızı tehdit eden kaçak avcılığa ve standart dışı ürün sevkiyatına karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi, tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde ve büyük bir hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.