Bağcılar'da Kaza: Çekici Park Halindeki TIR'a Çarptı
Bağcılar'da Kaza: Çekici Park Halindeki TIR'a Çarptı

Bağcılar\'da Kaza: Çekici Park Halindeki TIR\'a Çarptı
27.01.2026 17:49
Bağcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden çekici kaza yaptı, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Vehbi DEMİR/ İSTANBUL, -BAĞCILAR'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekici önce yol kenarındaki araçlara, ardından park halindeki TIR'a çarptı. Kazanın ardından çekicide sıkışan 2 kişi ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Mahmutbey Mahallesi Peyami Safa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 RA 544 plakalı çekici önce yol kenarındaki araçlara, ardından park halindeki TIR'a çarptı. Kazada çekicide bulunan 2 kişi aracın içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, çekicide sıkışan kişileri bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

