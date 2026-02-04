Bağımlılara Mezuniyet Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bağımlılara Mezuniyet Programı

04.02.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da Liman Ayık Yaşam Derneği, bağımlılıktan kurtulan 8 gence mezuniyet programı düzenledi.

Konya'da Liman Ayık Yaşam Derneğince bağımlılıktan kurtulanlara yönelik mezuniyet programı düzenlendi.

Liman Ayık Yaşam Derneği Konya İl Temsilcisi Oğuz Şahin, dernek binasında yapılan programda, birçok bağımlı genci yeniden hayata bağladıklarını söyledi.

Dernek sayesinde 8 gence mezuniyet programı yaptıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Süreç mezun olmakla bitmiyor. Gençlerimiz günlük hayatlarında da bu sorunlarla mücadeleyi arttırıyor. Sosyal hayatlarında güzel bir süreç onları bekliyor. Onlara verdiğimiz bu belgelerle duvarlarında ayıklığı anlatacak. Onlar için bu belgeler bir materyal olacak. Maalesef dışarıda bağımlılıklarını hatırlatan unsurlar var. Bizler de 'Ne kadar zorlu süreçleriden geçtiklerini unutmasınlar' diye bu belgeleri verdik. Ailelerin bu süreçte çocuklarına desteği çok önemli. Aileler de burada bir bağımlıya nasıl yaklaşmaları gerektiğini anlamları için eğitimlerini tamamladı."

Program bağımlılıktar kurtulanlara mezuniyet belgelerinin teslim edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağımlılara Mezuniyet Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu Çok sayıda yaralı var Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var
Galatasaray’da Ngaha transferinin ardından Can Armando’da da işlem tamam Galatasaray'da Ngaha transferinin ardından Can Armando'da da işlem tamam
Ünlü doktor Peter Attia Epstein skandalı sonrası istifa etti Ünlü doktor Peter Attia Epstein skandalı sonrası istifa etti
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı
Avustralya kıyılarında filmlere konu olacak kahramanlık hikâyesi Avustralya kıyılarında filmlere konu olacak kahramanlık hikâyesi

20:50
Suriye’de ABD’den DEAŞ’a 5 operasyon
Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon
20:45
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
20:20
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
19:53
Bakan Şimşek’ten Justin Bieber paylaşımı
Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı
19:36
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
18:56
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 21:10:46. #7.11#
SON DAKİKA: Bağımlılara Mezuniyet Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.