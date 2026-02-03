Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Vezirköprü'de - Son Dakika
Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Vezirköprü'de

03.02.2026 09:40
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bağımlılıkla mücadele eğitimi gerçekleştirildi.

Atatürk İş Merkezi'nde Yeşilay Samsun Şubesi ile AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen seminerin açılışında konuşan AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Emine Yanğa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Bağımsız gelecek, sağlıklı nesiller" vizyonuyla 2026 yılını "Bağımlılıkla Mücadele Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.

Yanğa, bu doğrultuda toplumun tüm kesimleriyle mücadeleye destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Seminerde Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Deniz Bülbüller, bağımlılığın tedavi süreci hakkında katılımcılara bilgi vererek, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ve Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nin (ÇEMATEM) işleyişini anlattı.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ise bağımlılık türleri ve bağımlılıkla mücadelede izlenen yöntemler ele alındı.

Programa Vezirköprü Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Yiğit, Vezirköprü Muhtarlar Derneği Başkanı Gülami Sağlam ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

