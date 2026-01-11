Bağırsak Sağlığı İçin Kolay Gıda Değişiklikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık
BBC

Bağırsak Sağlığı İçin Kolay Gıda Değişiklikleri

Bağırsak Sağlığı İçin Kolay Gıda Değişiklikleri
11.01.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağırsak sağlığınızı iyileştirmek için pahalı ürünler yerine basit gıda değişiklikleri yeterli.

Sosyal medyada gezinirken veya süpermarket raflarına bakarken bağırsak sağlığınızı iyileştirdiğini iddia eden sayısız ürünle karşılaşırsınız.

Görünüşe göre herkes sindirim sistemimizde yaşayan ve sindirimden bağışıklığa, ruh halinden uykuya kadar her şeyi etkileyen trilyonlarca küçük organizmadan oluşan bağırsak mikrobiyomuna iyi bakmaktan bahsediyor.

Doğru bakteri bileşimi ve bağırsağın hareket etmesini sağlayacak lif bakımından zengin gıdaları tüketmek bağırsak sağlığının temelidir.

Mikropları mutlu etmenin yolu onları doğru gıdalarla beslemekten geçiyor.

Bağırsaklarınızı sağlıklı tutmak da sandığınızdan daha kolay.

Pahalı probiyotik iğnelerine veya atıştırmalıklara başvurmak yerine, bağırsaklarınızı güçlendirmek için şu beş kolay gıda değişikliğine odaklanmak daha iyi sonuç verecektir:

Elbette bağırsak sağlığınızı iyileştirmek için kombucha içmek ya da kimchi veya lahana turşusu gibi fermente gıdalar tüketmek gibi başvurabileceğiniz pek çok başka yol var ancak buna o kadar da odaklanmanız gerekmez.

Bağırsaklarınız ve genel sağlığınız için en önemli şey, meyve ve sebzeler gibi lif bakımından zengin tam-gıdaları tüketmektir.

Takviyeler ve probiyotikler söz konusu olduğunda da aynı tavsiyeler geçerli. Bunların size iyi geleceğine dair hiçbir kanıt yok. Mucizevi sonuçlar vaat eden probiyotik içecekler ve tozlar gibi ürünler pahalıya mal olur ve para kaybından başka bir şey değildirler.

Yasmin Rufo bu habere katkıda bulundu.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bağırsak Sağlığı İçin Kolay Gıda Değişiklikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler

11:47
Sultangazi’de mağaza açılışında izdiham yaşandı
Sultangazi'de mağaza açılışında izdiham yaşandı
11:07
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
10:15
İran’dan protestolara destek veren ABD ve İsrail’e tehdit
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit
09:51
Trump’tan bir ilk Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
09:49
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı Her şey 3 dakika sürmüş
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş
09:39
İstanbul’un göbeğindeki AVM’de korkunç olay 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 12:07:03. #7.11#
SON DAKİKA: Bağırsak Sağlığı İçin Kolay Gıda Değişiklikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.