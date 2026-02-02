MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Berat Kandili'ni gönülden kutluyorum" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Berat Kandili için mesaj yayımladı. Bahçeli, "Manevi arınmamıza, günahlardan kurtuluşumuza vesile olması niyazımla; aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Berat Kandili'ni gönülden kutluyorum. Rabbim sevdiklerinden ve sevenlerinden olmayı cümlemize nasip etsin inşallah. Hayırlı kandiller" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Bahçeli'den Berat Kandili Kutlaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?