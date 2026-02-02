Bahçeli'den Özel'e Kandil Tebriği - Son Dakika
Politika

Bahçeli'den Özel'e Kandil Tebriği

02.02.2026 19:09
MHP lideri Bahçeli, CHP lideri Özel'i telefonla arayarak teşekkür etti ve Kandil'ini kutladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla aradı. MHP lideri Bahçeli görüşmede, bugün memleketi Osmaniye'yi ziyaretinden dolayı CHP lideri Özgür Özel'e teşekkürlerini iletti. Devlet Bahçeli ayrıca CHP lideri Özel'in Berat Kandili'ni de kutladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Politika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Bahçeli'den Özel'e Kandil Tebriği
