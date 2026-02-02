MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla aradı. MHP lideri Bahçeli görüşmede, bugün memleketi Osmaniye'yi ziyaretinden dolayı CHP lideri Özgür Özel'e teşekkürlerini iletti. Devlet Bahçeli ayrıca CHP lideri Özel'in Berat Kandili'ni de kutladı.
Son Dakika › Politika › Bahçeli'den Özel'e Kandil Tebriği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?