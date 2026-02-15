Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon - Son Dakika
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
15.02.2026 20:42
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeraltı" dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu telefonla aradığını söyledi. Bahçeli, "Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeraltı" dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti. Görüşmede dizinin Türk gençliğini kötü alışkanlıklardan uzak tutma konusundaki başarısını vurgulayan Bahçeli, senaryonun topluma örnek teşkil edecek şekilde ekrana taşınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BAHÇELİ, ÜNLÜ OYUNCUYU TEBRİK ETTİ

Dizi ekibine başarılar dileyen Bahçeli, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na kabul etmesi halinde bir "Bozkurt Tablosu" hediye etmek istediğini belirtti.

BOZKURT TABLOSU HEDİYE EDECEK

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün Now TV'de yayınlanan 'Yeraltı' dizisinin dizisinin baş rol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Tttt Cccc Tttt Cccc:
    O rol icabı işini yapıyor gerçek hayatından bir kesitmiş gibi algı yapmamak gerek o zaman tiyatroda erkek erkeğe dudaktan öpüşürkende arasaydınız gençlere kötü örnek olması diye 36 2 Yanıtla
    Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Gerçeği yazdığın için teşekkürler 2 0
  • Mert Kartal Mert Kartal:
    Akıl sağlığı yerinde mi diye rapor göstermesini istiyorum. 29 6 Yanıtla
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    iyi yapmışsınız sn. Bahçeli 17 13 Yanıtla
  • Fatih4510 Fatih4510:
    Allah akıl fikir versin. 26 3 Yanıtla
  • 4w4wvttvdy 4w4wvttvdy:
    gehvat 7 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.