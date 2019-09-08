Bahçeli: Küresel güçlerin oyalamalarına izin veremeyiz
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Ertuğrul Gazi'yi anma etkinliğinde konuşan Bahçeli, "Fırat'ın doğusunda haşeratlara sessiz kalmak, küresel güçlerin zamana oynamalarına sessiz kalamayız. Kendi işimizi kendimiz yapmak zorundayız" dedi.
Ertuğrul Gazi'yi anma etkinliğinde konuşan Bahçeli, " Fırat'ın doğusunda haşeratlara sessiz kalmak, küresel güçlerin zamana oynamalarına sessiz kalamayız. Kendi işimizi kendimiz yapmak zorundayız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:30
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