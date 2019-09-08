Son Dakika Haberleri: Bahçeli: Küresel güçlerin oyalamalarına izin veremeyiz
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Bahçeli: Küresel güçlerin oyalamalarına izin veremeyiz

44 dakika önce

Ertuğrul Gazi'yi anma etkinliğinde konuşan Bahçeli, "Fırat'ın doğusunda haşeratlara sessiz kalmak, küresel güçlerin zamana oynamalarına sessiz kalamayız. Kendi işimizi kendimiz yapmak zorundayız" dedi.

Bahçeli: Küresel güçlerin oyalamalarına izin veremeyiz, System.String[]

Ertuğrul Gazi'yi anma etkinliğinde konuşan Bahçeli, " Fırat'ın doğusunda haşeratlara sessiz kalmak, küresel güçlerin zamana oynamalarına sessiz kalamayız. Kendi işimizi kendimiz yapmak zorundayız" dedi.

Ertuğrul Gazi, Fırat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:30 
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