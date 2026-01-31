Bahçelievler, Aydın'ı 3-2 Geçti

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Necmi Avcı
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Fatma Şekerci, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Bilge Paşa (Çerağ Düzeltir, Tikhomirova, Selen Köse, Nisan Barut)
Bahçelievler Belediyespor: Eylül Durgun, Reid, Nikolova, Fatma Nur Yılmaz, Jaksic, Eda Say (Dilara Yeşil, Berre İnce, Yağmur Karaoğlu, Selin Çalışkan, Fulden Ural)
Setler: 18-25, 23-25, 25-21, 27-25, 12-15
Süre: 155 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Bahçelievler Belediyespor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
