Bahçelievler'de arama kurtarma köpekleriyle deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Bahçelievler'de arama kurtarma köpekleriyle deprem tatbikatı yapıldı

06.03.2021 16:01
Bahçelievler'de arama kurtarma köpekleriyle deprem tatbikatı yapıldı, System.String[]

Bahçelievler'de AFAD ekiplerince, arama kurtarma köpeklerinin nasıl eğitildiği, tatbikat ve eğitim parkurlarıyla uygulamalı olarak gösterildi.

Bahçelievler'de AFAD ekiplerince, arama kurtarma köpeklerinin nasıl eğitildiği, tatbikat ve eğitim parkurlarıyla uygulamalı olarak gösterildi.

İstanbul Valiliği İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde, 1-7 Mart Deprem Haftasında farkındalık oluşturmak için arama kurtarma köpekleriyle tatbikat düzenlendi.

Bahçelievler Belediyesi Spor Parkı'nda oluşturulan parkurda, köpeklerin nasıl eğitildiği basın mensuplarına uygulamalı olarak anlatıldı.

Tatbikatta arama kurtarma köpeklerinin enkaz alanından afetzedelerin yerini nasıl tespit ettikleri gösterildi.

Çalışmaları yerinde izleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşların deprem konusunda duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizen Bahadır, Cumhurbaşkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla kentsel dönüşümle ilgi çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Bahadır, vatandaşların kendileriyle ve komşularıyla konuşarak, "mezar evlerde" oturmaktansa depreme dayanıklı evlerde oturmaları gerektiğini dile getirdi.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Gökhan Yılmaz ise, afetlere karşı farkındalığı arttırmak için etkinlikler yapmaya devam edeceklerini belirtti.

2021'in İçişleri Bakanlığınca "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Yılmaz, "Deprem haftası içerisinde AFAD olarak belediyelerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla belirli etkinlikler gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. 2021 yılı içerisinde tüm vatandaşlarımızın afet farkındalık eğitimlerine katılmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Söz konusu etkinliğe, İstanbul İtfaiyesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türkiye İzcilik Federasyonu, ANDA Kardeşe Vefa Derneği ile Bahçelievler, Sarıyer, Kadıköy ve Ataşehir Belediyelerinin kurtarma ekipleri de katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de arama kurtarma köpekleriyle deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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