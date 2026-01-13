Bahçelievler\'de Çatı Yangını

Bahçelievler'de bulunan bir binan çatı katında çıkan yangın, bitişiğindeki çatıya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bahçelevler Soğanlı Mahallesi Güneşli Sokak'taki bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katından yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, çatı katını tamamen sararken alevler bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, her iki binanın çatısında da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL