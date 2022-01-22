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Bahçelievler'de ezilmekten saniyelerle kurtuldu - Son Dakika

Bahçelievler'de ezilmekten saniyelerle kurtuldu

22.01.2022 17:31
Bahçelievler'de ezilmekten saniyelerle kurtuldu

BAHÇELİEVLER'de freni tutmayan bir otomobil park halindeki otomobillere ve bir motokuryeye çarptı.

BAHÇELİEVLER'de freni tutmayan bir otomobil park halindeki otomobillere ve bir motokuryeye çarptı. Bir çocuğun ezilmekten son anda kurtulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan bir sokakta saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir otomobil sürücüsü, otomobilini çalıştırıp hareket ettiği sırada fren tutmadı. Otomobil park halindeki 5 otomobile çarptı, cadde üzerinde geçen bir otomobile daha çarparak durabildi. Kazaya yoldan geçen bir motokurye de karıştı. Kurye çalışanı kazada yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  Bu sırada orada olan bir çocuk, ezilmekten son anda kurtulurken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobili hasar gören Mehmet Yeşil, "Araba ara sokaktaydı. Vurarak getirmişler. Başkası vurdu kaydı. Telefon açtılar arabana vurdular diye geldim." dedi.  Kazayı gören Erkan Aker, "Yolun başında araç durmuyor. Geri geri geliyor. Park halindeki araçlara çarpıyor. Toplamda 7 araç. Bir de motokurye arkadaşımız erken kaçmasaydı sürükleyecekti. O da yaralandı hastaneye kaldırıldı. Bir yaralı var." dedi.


Bahçelievler'de ezilmekten saniyelerle kurtuldu
Bahçelievler'de ezilmekten saniyelerle kurtuldu
Bahçelievler'de ezilmekten saniyelerle kurtuldu
Bahçelievler'de ezilmekten saniyelerle kurtuldu
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Kaynak: DHA

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