Bahçeşehir Koleji Aris\'i Yendi

Bahçeşehir Koleji, BKT Eurocup A Grubu'nun 16. haftasında sahasında Yunan ekibi Aris'i 81-79 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Manuel Attard (İtalya), Dragan Porobic (Bosna Hersek)
Bahçeşehir Koleji: Flynn 19, Homesley 11, Mitchell 2, Cavanaugh 20, Williams 13, Ford 5, Koprivica 4, Ponitka, Kenan Sipahi, Hale 5, Furkan Haltalı 2
Başantrenör: Marko Barac
Aris: Bochoridis, Long 9, Jones 16, Noua 11, Antetokounmpo 8, Forester 9, Poulianitis 3, Harrel 7, Andjusic 10, Kulboka 6, Tsairelis
Başantrenör: Igor Milicic
1. Periyot: 19-23
Devre: 39-42
3. Periyot: 56-64 - İSTANBUL
