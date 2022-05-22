Bahşiş toplarken düğün konvoyundaki aracın çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika
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Bahşiş toplarken düğün konvoyundaki aracın çarptığı çocuk yaralandı

22.05.2022 12:40
Bahşiş toplarken düğün konvoyundaki aracın çarptığı çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğün konvoyundaki araç, aracın önüne geçerek bahşiş isteyen çocuğa çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğün konvoyundaki araç, aracın önüne geçerek bahşiş isteyen çocuğa çarptı. Yaralı çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Eren Salih Ç. (8), iddiaya göre arkadaşlarıyla düğün konvoyunun önüne geçerek bahşiş toplamaya başladı. O sırada konvoyda bulunan Özgür K. (42) yönetimindeki 34 ESV 177 plakalı cip çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen küçük çocuk yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahşiş toplarken düğün konvoyundaki aracın çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika


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