Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması - Son Dakika

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması "Biz barıştan, diyalogdan, görüşmelerden, müzakerelerden yanayız ve bu olayın siyasi bir şekilde çözülmesinden yanayız" "Bizim buradaki haklarımızdan fedakarlık yapmamız, hakkımızı feda etmemiz asla söz konusu değil" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,...

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

"Biz barıştan, diyalogdan, görüşmelerden, müzakerelerden yanayız ve bu olayın siyasi bir şekilde çözülmesinden yanayız"

"Bizim buradaki haklarımızdan fedakarlık yapmamız, hakkımızı feda etmemiz asla söz konusu değil"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin, "Biz barıştan, diyalogdan, görüşmelerden, müzakerelerden yanayız ve bu olayın siyasi bir şekilde çözülmesinden yanayız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Antalya Kaş'taki temaslarını tamamlamasının ardından dün Lefkoşa'ya geçti. Ercan Havalimanı'nda Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, buradan helikopterlerle tatbikat alanına geçti. Bakan Akar ve TSK komuta kademesinin alana gelmesiyle, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere birleşik, müşterek ve fiili olarak gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri başladı.

Hedefler yerle bir edildi

Faaliyetler kapsamında ilk olarak denizden sızma harekatı gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateynden ayrılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı özel kuvvet unsurları denizden sızma harekatı ile sahilde belirlenen hedefleri başarıyla imha etti. Deniz topçusu tarafından işaretli hedeflerin tam isabetle vurulması sonrasında ATAK helikopterlerinin eşliğinde hava hücum harekatı gerçekleştirildi. Harekat kapsamında, komandolar helikopterlerle tatbikat alanına indirilirken, komandolar tarafından tespit edilen hedefler, savaş uçakları tarafından yerle bir edildi. Tatbikatta İHA'lar da görev aldı.

Faaliyetlerin ardından burada bir konuşma yapan Bakan Akar, tatbikatta başarıyla görev alan personeli kutladı. Bir askerin en önemli özelliğinin başarma, savaşma azim ve kararlılığı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Bu azim ve kararlılık ne zamana kadar sürecek? Ölünceye, yani şehit oluncaya kadar" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başta FETÖ, PKK/ YPG, DEAŞ terör örgütleri olmak üzere diğer tehdit ve tehlikelere karşı yoğun bir mücadele verdiğini bildiren Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu asil milletin egemenliği, bağımsızlığı için güçlü, kuvvetli, bilgili ve disiplinli olması lazım. Ülkemizin, milletimizin egemenliği, bağımsızlığı 83 milyonun güvenliği, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağının, mavi vatanın ve semalarımızın kontrolü için, hatta gelişen çağda bir de siber vatan var, bunlara hakim olabilmek için 'biz' diyerek çalışarak, görevimiz neyse elimizden geldiğince 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde bunu yerine getireceğiz" diye konuştu.

"Kıbrıs bizim milli meselemiz"

Tatbikatların önemli olduğunu ve personelin bundan azami şekilde yararlanmasının önemine değinen Bakan Akar, askeri, savunma ve güvenlik konularındaki gelişmelere de değindi. "Kıbrıs bizim milli meselemiz" ifadelerini aktaran Bakan Akar, "Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizden hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak alaka ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

"Biz barıştan, diyalogdan, görüşmelerden yanayız"

Türkiye'nin uluslararası anlaşmalar kapsamında Kıbrıs'ta garantör bir ülke olduğunu anımsatan Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Biz Kıbrıs'ı milli mesele kabul ediyoruz ve buradayız. Burada bize düşen görev neyse, 1974'te ne yaptıysak aynı ruh, aynı heyecan aynı esaslar dahilinde KKTC'li kardeşlerimizin güvenliği, bekası için her türlü şeyi yaptık, yapmaya hazırız bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Doğu Akdeniz'de hak alaka ve menfaatlerimiz var. Bunlara karşı bir kısım ülkeler bazı karşı hareketler, eylemler yapıyor. Biz bunları büyük bir sabırla takip ediyoruz. Fakat hakkımızı hukukumuzu korumak yönünde yapmamız gereken ne varsa, atmamız gereken ne adım varsa kararlılıkla tek vücut olarak bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bizim buradaki haklarımızdan fedakarlık yapmamız, hakkımızı feda etmemiz asla söz konusu değil. Biz barıştan, diyalogdan, görüşmelerden, müzakerelerden yanayız ve bu olayın siyasi bir şekilde çözülmesinden yanayız. Diğer taraftan da hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi, kendi hakkımızı, KKTC'li kardeşlerimizin hakkını çiğnetmeyeceğimizi de herkes kafasına soksun."

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Milli, Bakan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 12:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Terör örgütü PKK, Afrin'de sivilleri hedef aldı: 3 ölü, 32 yaralı ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu 7 gündür aranan esnafın cansız bedeni su kuyusunda bulundu Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye sorusuna tuhaf yanıt: Savaşa hazırlıklı olmalısınız Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi Eski Fenerbahçeli Cocu, Galatasaray'ın gündemindeki Kamil Jozwiak'ı transfer etmeye çok yakın 3 yaşındaki çocuk, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu Dünyanın en değerli şirketi yeniden Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco oldu Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman gazetesine haber oldu Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti
Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak         
15:23
Binlerce kişinin akın ettiği Yıldız Tilbe konserinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı Binlerce kişinin akın ettiği Yıldız Tilbe konserinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı         
15:12
Mesut Özil, Kraliyet üyeleriyle komşu olacağı eve 49 milyon TL ödeyecek Mesut Özil, Kraliyet üyeleriyle komşu olacağı eve 49 milyon TL ödeyecek         
14:34
Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur         
14:30
Gözler Doğu Akdenizde'yken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar Gözler Doğu Akdenizde'yken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar         
14:16
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı         
14:01
Didim Belediye Başkanı'nı tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu: Sapıkça fantezileri vardı Didim Belediye Başkanı'nı tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu: Sapıkça fantezileri vardı         
13:59
Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi         
13:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım         
13:26
Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın         
13:16
Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp "Beni taciz ettiler" dedi         
12:41
Memleketine izne giden uzman çavuş kazada hayatını kaybetti Memleketine izne giden uzman çavuş kazada hayatını kaybetti         
12:36
Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti         
12:27
Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı         
12:16
Yokuş aşağı kayan kamyonunu kurtarmak için canını hiçe saydı Yokuş aşağı kayan kamyonunu kurtarmak için canını hiçe saydı         
12:12
MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor         
12:12
Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı         
12:09
36 yıl önce boşandığı eşinin tüm borcu üstüne yıkıldı 36 yıl önce boşandığı eşinin tüm borcu üstüne yıkıldı         
11:41
3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi 3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi         
11:33
Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek         
10:59
Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı         
10:26
Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor         
10:01
Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor         
09:59
İki aşiret arasındaki 25 yıllık kan davası, barış töreniyle son buldu İki aşiret arasındaki 25 yıllık kan davası, barış töreniyle son buldu         
09:58
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi         
08:50
Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı         
07:44
5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız 5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız         
00:55
Hande Ataizi'den Hande Ataizi'den "47 yaşına girdiniz" diyen muhabire cevap: Terbiyesiz terbiyesiz konuşma         
00:55
Marsilya'nın PSG'yi 1-0 yendiği maçta 14 sarı ve 5 kırmızı kart çıktı Marsilya'nın PSG'yi 1-0 yendiği maçta 14 sarı ve 5 kırmızı kart çıktı         
00:15
Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı         
23:39
Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti         
22:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2020 19:30:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei