Bakan Albayrak: "Yeni süreçte Kayseri ekonomisinin Türkiye ekonomisine vereceği katkı noktasında... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Albayrak: 'Yeni süreçte Kayseri ekonomisinin Türkiye ekonomisine vereceği katkı noktasında... - Son Dakika

Bakan Albayrak: "Yeni süreçte Kayseri ekonomisinin Türkiye ekonomisine vereceği katkı noktasında...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Bakan Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti.


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'de bulunan Bakan Albayrak beraberindeki heyet ile birlikte AK Parti Kayseri İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; Kayseri'nin Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olduğunu söyleyerek; "Hamt olsun bütün zor günlerimizde Kayseri yanımızdaydı. İyi günlerde zaten hep yanımızdaydı. Yerelde de genelde de partimizi zirvede tutmaya devam ettik. Tabi bu işin içerisinde çalışan, gayret eden arkadaşlarımız var. Ama bir taraftan da Kayseri halkının kadirşinaslığı var. Allah sizlerden de razı olsun. Size layık olmaya çalışıyoruz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Zamanında altyapısı olmayan, yüzde 50'den fazlası gecekondu olan, her tarafı borç içerisinde aldığımız belediyeyi Türkiye'nin örnek belediyesi haline getirdik. Milletvekillerimiz, teşkilatımız, belediyelerimiz tek yürek. Aynı hedefe doğru koşmaya da devam ediyoruz. O yüzden de Ankara'da hangi kapıyı çalarsak, açılıyor" dedi.


Kayseri temaslarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini kaydederek; "Malumunuz yeni bir dönemde bahsediyoruz. Mümkün olduğunca bu yeni dönemi, bu değişim sürecini illerimizde iş dünyasıyla bir araya gelerek inşallah bu çerçevede Türkiye'nin artık tüm aşamasının bir hedefi var. Büyük ve güçlü Türkiye. Bu manada güçlü bir ekonomiye de sahip olmamız için, bu değişimi anlatmak için, reel sektörü yerinde dinlemek için sanayi odalarıyla, ticaret odalarıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Elhamdülillah bu yeni süreçte özellikle Kayseri ekonomisinin Türkiye ekonomisine vereceği katkı noktasında gayet verimli bir toplantı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.


Bakan Albayrak, ziyaretin ardından Nevşehir'e gitmek üzere kentten ayrıldı. - KAYSERİ

AK Parti, Türkiye, Kayseri, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu!
Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti Mansur Yavaş'ın yurt dışından bulduğu kredi ABB Meclisi'nde kabul edildi Davutoğlu'nun ardından Ali Babacan da harekete geçiyor: Yeni parti Ocak 2020'de kamuoyuna tanıtılacak

Son Dakika Haberleri
22:44 Adalet Komitesi, Trump'a yönelik iki azil maddesini de onayladı - Son Dakika Haber
22:40 Belçika Kralı Albert 'DNA testi davasını' kaybetti - Son Dakika Haber
22:39 İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda 4... - Son Dakika Haber
22:39 Van'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika Haber
22:27 KKTC Bakanlar Kurulu'ndan kritik İHA ve SİHA kararı (2) - Son Dakika Haber
22:22 İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Otur işine bak" sözlerine yanıt: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti - Son Dakika Haber
21:39 Davutoğlu'nun ardından Ali Babacan da harekete geçiyor: Yeni parti Ocak 2020'de kamuoyuna tanıtılacak - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:45:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Albayrak: "Yeni süreçte Kayseri ekonomisinin Türkiye ekonomisine vereceği katkı noktasında... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]