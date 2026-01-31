Bakan Bak, Iğdır Valiliği\'ni Ziyaret Etti

Bazı programlara katılmak üzere Iğdır'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Iğdır Valiliği'ni ziyaret etti.
Ziyarette, Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, kentte gençlik ve spor çalışmaları hakkında bilgi verdi. Görüşmede kentte hayata geçirilmesi planlanan gençlik ve spor yatırımları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Iğdır'a yeni atanan Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'a yeni görevinde başarılar dileyerek, görevinin hayırlı olmasını temenni etti. - IĞDIR
